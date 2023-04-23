РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

Гражданам РФ объяснили, в каких государствах ближнего зарубежья они могли бы провести свой летний отпуск, уложившись в сумму затрат 50 тысяч рублей с одного человека. Такую радостную информацию сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Чиновник подчеркнул, что это страны: Абхазия, Белоруссия, Казахстан и ещё несколько других.

В соответствии с проведенным опросом специалистов сервиса OneTwoTrip, российские отдыхающие, конкретно это 27,7%, ежегодно готовы выделить сумму 30–50 тысяч рублей на человека. 21,3% опрошенных россиян могут себе позволить на летнюю поездку более 100 тысяч рублей.

Юрий Барзыкин акцентировал внимание на том, что, путешествуя по территории России либо в государства ближнего зарубежья, суммы в 30–50 тысяч рублей вполне достаточно. Вице-президент РСТ привел в пример Белоруссию и Абхазию.

«На протяжении 2023 года лидирует по бронированиям и продажам билетов на отдых Белоруссия. На поезде 7–9 часов — и мы в уже Минске. Причем цены ниже, чем в России. Казахстан, Узбекистан, Армения тоже вполне доступны по стоимости», — отметил эксперт.

По перечисленным направлениям при бюджете до 50 тысяч рублей путешественники смогут забронировать отели категории 3–4 звезды. Но вот посетить дальнее зарубежье за такую сумму будет достаточно проблематично, считает Барзыкин. Об этом сообщают журналисты информационного новостного онлайн-издания «Москва 24».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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