Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

Сегодня, 15:39

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Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции
Фото из открытых источников

Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае вызван во французское внешнеполитическое ведомство. Уточняется, что причиной вызова стали недавние заявления китайского дипломата о Крыме. Сообщается, что после интервью, в котором Лу Шае сделал свои заявления, его уже вызывали для того, чтобы он сделал разъяснение о своих заявлениях.

На этот раз сообщается, что он вызван к руководителю кабинета руководителя французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонны Луису Васси. 

«Лу Шае в понедельник должен быть вызван в МИД, где его примет глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси», – отмечено в издании.

Раннее издание Bloomberg сообщало, что интервью китайского дипломата не опубликовано на официальном сайте китайского дипломатического представительства во Франции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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