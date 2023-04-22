Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

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Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае вызван во французское внешнеполитическое ведомство. Уточняется, что причиной вызова стали недавние заявления китайского дипломата о Крыме. Сообщается, что после интервью, в котором Лу Шае сделал свои заявления, его уже вызывали для того, чтобы он сделал разъяснение о своих заявлениях.
На этот раз сообщается, что он вызван к руководителю кабинета руководителя французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонны Луису Васси.
«Лу Шае в понедельник должен быть вызван в МИД, где его примет глава кабинета Катрин Колонны Луис Васси», – отмечено в издании.
Раннее издание Bloomberg сообщало, что интервью китайского дипломата не опубликовано на официальном сайте китайского дипломатического представительства во Франции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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