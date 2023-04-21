В Дании заявили о намерении заняться вопросом заморозки финансов РФ

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...Подробнее
Во внешнеполитическом ведомстве Дании сделали заявление по вопросу о политике по отношению к финансам Российской Федерации, размещенным в государстве. Дипломаты заявили о намерении собрать экспертов и провести работу по изучению юридической ситуации, связанной с заморозкой капиталов Российской Федерации в Дании.
В министерстве отметили, что ранее проведенной работы экспертов европейского союза в этом направлении недостаточно. Поэтому ведомство по международным вопросам в Дании собирается организовать работу экспертов в этом направлении для сбора сведений о всех капиталах РФ, находящихся в Дании и для изучения вопроса о дальнейших мерах по отношению к ним.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...Подробнее
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