В Дании заявили о намерении заняться вопросом заморозки финансов РФ

Во внешнеполитическом ведомстве Дании сделали заявление по вопросу о политике по отношению к финансам Российской Федерации, размещенным в государстве. Дипломаты заявили о намерении собрать экспертов и провести работу по изучению юридической ситуации, связанной с заморозкой капиталов Российской Федерации в Дании.

В министерстве отметили, что ранее проведенной работы экспертов европейского союза в этом направлении недостаточно. Поэтому ведомство по международным вопросам в Дании собирается организовать работу экспертов в этом направлении для сбора сведений о всех капиталах РФ, находящихся в Дании и для изучения вопроса о дальнейших мерах по отношению к ним.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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