Горин рассказал россиянам о путешествии в страны Европы в 2023 году

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У россиян все еще есть возможность отдохнуть в Европе, но к организации поездки стоит подойти с ответственностью. Об этом на круглом столе в пресс-центре «МК» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, отказываться от поездок в Европу не стоит, так как есть стыковочные рейсы, а также выдаются шенгенские визы. Сейчас у россиян есть около миллиона действующих виз. При планировании поездки следует учитывать ряд нюансов. Речь идет о времени полета и стыковке.
Стоимость поездки и возможность расплатиться за нее, если российские карты не действительны за границей, являются важными вопросами. В этом случае туроператор может предоставить возможность оплатить все расходы в рублях, заявил Горин. Он упомянул, что из 27 стран Евросоюза 17 продолжают выдавать визы.
Италия, Франция и Испания — наиболее лояльные к российским туристам государства. Однако в нынешних реалиях следует проявлять осторожность. Наличие визы не гарантирует пересечение границы ЕС. К примеру, Польша, прибалтийские страны и Финляндия не принимают российских туристов даже с визой. При пересечении границы могут потребоваться страховка, бронирование отелей, запас наличности и билеты на обратный путь.
Туристам следует иметь при себе расширенный пакет документов, которые следует распечатать на английском или национальном языке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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