Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом
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Представитель нижней палаты американского законодательного органа от республиканской партии Энди Оглс сделал заявление о мерах в отношении политики американского политического руководства по выделению финансов для киевского режима.
Он заявил, что президент США Джозеф Байден и демократическая партия приняли решение о выделении киевскому режиму денег из государственного бюджета США и при этом эти финансы почти не контролируются со стороны США.
«Послабления привели к безудержному расходованию средств в условиях практически полного отсутствия подотчетности», – заявил он.
Оглс заявил, что следует принять меры на законодательном уровне для контроля за финансовыми поставками киевскому режиму. Он внес в нижнюю палату американского законодательного органа соответствующий проект закона.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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