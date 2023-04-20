Представитель нижней палаты американского законодательного органа от республиканской партии Энди Оглс сделал заявление о мерах в отношении политики американского политического руководства по выделению финансов для киевского режима.

Он заявил, что президент США Джозеф Байден и демократическая партия приняли решение о выделении киевскому режиму денег из государственного бюджета США и при этом эти финансы почти не контролируются со стороны США.

«Послабления привели к безудержному расходованию средств в условиях практически полного отсутствия подотчетности», – заявил он.

Оглс заявил, что следует принять меры на законодательном уровне для контроля за финансовыми поставками киевскому режиму. Он внес в нижнюю палату американского законодательного органа соответствующий проект закона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700