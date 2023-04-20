Хамада отдал приказ принять меры, чтобы сбивать спутник-шпион

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом
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Руководитель японского оборонного ведомства Ясуказу Хамада отдал приказ японским военным провести меры по подготовке для того, чтобы в случае получения соответствующего приказа сбить северокорейский спутник-шпион. Об этом сообщает информационное агентство «Reuters».
«Хамада приказал силам самообороны провести необходимые приготовления, поскольку он потенциально может «отдать приказ об уничтожении баллистических ракет», – отмечено в сообщении.
Сообщается, что для этого японским военным следует развернуть свои соединения в одной из префектур Японии. Этот приказ связан с намерением политического руководства Северной Кореи провести запуск своего спутника-шпиона.
Ранее политический руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении запустить спутник-шпион с целью противостояния внешнему давлению со стороны США и их союзников в регионе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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