Хамада отдал приказ принять меры, чтобы сбивать спутник-шпион

Руководитель японского оборонного ведомства Ясуказу Хамада отдал приказ японским военным провести меры по подготовке для того, чтобы в случае получения соответствующего приказа сбить северокорейский спутник-шпион. Об этом сообщает информационное агентство «Reuters».

«Хамада приказал силам самообороны провести необходимые приготовления, поскольку он потенциально может «отдать приказ об уничтожении баллистических ракет», – отмечено в сообщении.

Сообщается, что для этого японским военным следует развернуть свои соединения в одной из префектур Японии. Этот приказ связан с намерением политического руководства Северной Кореи провести запуск своего спутника-шпиона.

Ранее политический руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении запустить спутник-шпион с целью противостояния внешнему давлению со стороны США и их союзников в регионе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700