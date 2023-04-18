Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом
Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...Подробнее
Руководитель итальянского правительства Джорджа Мелони выступила с заявлением о своем отношении к поставкам со стороны Италии киевскому режиму. Она заявила, что намерена продолжать проводить эти поставки, каким бы ни было отношение к этому со стороны итальянского общества. В своем заявлении она несколько раз подчеркнула настроенность продолжать проводить поставки.
Представители итальянского законодательного органа уже не раз заявляли, что считают, что эти поставки втягивают Италию в противостояние в украинском кризисе. Также из результатов социологических опросов следует, что население в Италии выступает против поставок киевскому режиму.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...Подробнее
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