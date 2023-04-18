Индия из-за угрозы санкций пока не проводит платеж РФ

Американское издание Bloomberg сообщает, что Индия пока не выплачивает Российской Федерации деньги за купленное у нее оружие. В публикации уточняется, что это связано с опасениями в Индии, что в этом случае США введут по отношению к Индии так называемые вторичные санкции. Сообщается, что в Российской Федерации и в Индии изучается вопрос, как именно совершить платеж. Уточняется, что пока Индия не заплатила Российской Федерации около 2 миллиардов долларов за приобретенное оружие.

Также издание сообщает, что Индия является одним из крупнейших импортеров оружия российского производства. Уточняется, что по экономическим причинам пока что расчет не проводится и в национальных валютах двух государств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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