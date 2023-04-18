Ган встретился с Мином

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган встретился и провел переговоры с руководителем шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином.

Ган обозначил позицию китайского политического руководства по отношению к этому международному объединению. Он заявил, что она состоит в характеристике ШОС, как организации, важной для государств, входящих в нее, для совместного сотрудничества в разных направлениях и решения разных задач, например, в экономической сфере.

Ган также напомнил о саммите в Самарканде, состоявшемся в прошлом году. Он заявил, что тогда политические руководители государств, входящих в ШОС, договорились о расширении сотрудничества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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