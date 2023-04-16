Министры государств большой семерки сделали заявление, чтобы РФ проводила переговоры с США по ДСНВ

Руководители внешнеполитических ведомств государств большой семерки на недавно проведенных между ними переговорах обсудили вопрос о принятии мер по снижению рисков в сфере ядерного оружия. Они обратились к изучению вопроса о заявлении российского президента Владимира Путина, что РФ пока прекращает выполнять условия договора СНВ.

Министры выразили мнение, что этот договор важен и следует продолжить работать над ним. Министры по этому вопросу приняли документ, в котором заявили, что считают важным, чтобы политическое руководство РФ вело переговоры с США по вопросу о выполнении условий договора СНВ.

«Мы глубоко сожалеем в связи с решением России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и призываем Россию вернуться к полному исполнению американо-российского диалога по снижению ядерных рисков», – отмечено в документе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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