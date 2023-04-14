Американские журналисты выразили мнение о сотрудничестве Российской Федерации и Саудовской Аравии

Сегодня, 08:29

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Американские журналисты выразили мнение о сотрудничестве Российской Федерации и Саудовской Аравии
Фото из открытых источников

Журналисты американского издания «Bloomberg» выразили мнение о последствиях для экономики США от сотрудничества между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, которое расширилось в последнее время. 

Уточняется, что имеется в виду более широкое сотрудничество в нефтяной сфере. По мнению американских журналистов, это сотрудничество усиливает риски экономического кризиса в США. Дело в том, что, как отмечают журналисты, недавнее решение государств международной организации по вопросам добычи нефти ОПЕК формирует условия в рыночной экономике для роста цен на нефть. 

Это, по оценкам экспертов, повышает риски экономического кризиса в США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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