Американские журналисты выразили мнение о сотрудничестве Российской Федерации и Саудовской Аравии

Журналисты американского издания «Bloomberg» выразили мнение о последствиях для экономики США от сотрудничества между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, которое расширилось в последнее время.

Уточняется, что имеется в виду более широкое сотрудничество в нефтяной сфере. По мнению американских журналистов, это сотрудничество усиливает риски экономического кризиса в США. Дело в том, что, как отмечают журналисты, недавнее решение государств международной организации по вопросам добычи нефти ОПЕК формирует условия в рыночной экономике для роста цен на нефть.

Это, по оценкам экспертов, повышает риски экономического кризиса в США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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