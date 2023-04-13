Сообщается о переговорах Саудовской Аравии и США

Сегодня, 09:09

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Сообщается о переговорах Саудовской Аравии и США
Фото из открытых источников

В американской администрации сообщают о дипломатических переговорах между Саудовской Аравией и США. Уточняется, что встреча проходила между представителями политического руководства государств, в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества в разных направлениях, например, в энергетической сфере, в нефтяной промышленности, в инфраструктуре. Также на переговорах обсуждалась в целом ситуация в арабских государствах.

Ранее сообщалось, что между представителями политического руководства Саудовской Аравии и нескольких арабских государств состоялись переговоры по вопросу о сотрудничестве с Сирией. Со стороны Саудовской Аравии заявлено, что она рассчитывает на сотрудничество лиги арабских государств в вопросе отношений с Сирией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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