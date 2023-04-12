Манцер сделал заявление о закупках топлива в РФ

Представитель венгерского внешнеполитического ведомства по вопросам двусторонних отношений Тамаш Манцер сделал заявление по вопросу о сотрудничестве с Российской Федерацией в энергетической сфере. Он заявил, что в этом вопросе политическое руководство Венгрии придерживается проведения своих интересов, а не следованию интересам других государств и давлению в этом вопросе.

Он отметил, что работа энергетических предприятий, инфраструктуры Венгрии достаточно сильно связана с закупками и потреблением топлива из Российской Федерации. Поэтому, заявил он, Венгрия собирается продолжать импортировать топливо из Российской Федерации.

«Мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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