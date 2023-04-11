Песков рассказал о планах по визиту Путина в Китай

Сегодня, 08:24

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Песков рассказал о планах по визиту Путина в Китай
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление по вопросу о конкретных датах официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай для проведения переговоров с политическим руководителем Китая Си Цзиньпином, который находился с официальным государственным визитом в РФ в марте. 

Во время этого визита и переговоров с Путиным Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай.

Теперь, обращаясь к этому вопросу, Песков заявил, что пока еще он не решен, еще не определена конкретная дата в качестве запланированной для визита Путина в Китай. Этот вопрос еще находится в состоянии изучения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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