Песков рассказал о планах по визиту Путина в Китай

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление по вопросу о конкретных датах официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай для проведения переговоров с политическим руководителем Китая Си Цзиньпином, который находился с официальным государственным визитом в РФ в марте.

Во время этого визита и переговоров с Путиным Цзиньпин пригласил Путина совершить официальный визит в Китай.

Теперь, обращаясь к этому вопросу, Песков заявил, что пока еще он не решен, еще не определена конкретная дата в качестве запланированной для визита Путина в Китай. Этот вопрос еще находится в состоянии изучения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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