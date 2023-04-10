В Финляндии хотят ввести налог на сахар, соль и жир для населения

В Финляндии чиновники придумали новый способ повысить трудоспособность населения.

В стране могут ввести налог на сахар, соль и жир, чтобы снизить их потребление, так как их считают вредными для здоровья.

Как пишет «Yle», в Финляндии наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств. Также увеличивается число пациентов с ожирением. Все это следствие плохого питания, малоподвижного образа жизни, курения, алкоголя и пристрастия к наркотикам.

«Население старее, и нам необходимо найти способы привлечь к работе как можно больше людей трудоспособного возраста», - отметила генеральный директор финского ведомства здравоохранения и социального развития Маркку Тервахаута.

Поэтому решено начать с мер, нацеленных на то, чтобы сделать питания более здоровым. Введение налога на сахар, соль и жир, полагают финские чиновники, будет способствовать тому, что их будут меньше употреблять.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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