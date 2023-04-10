В Финляндии хотят ввести налог на сахар, соль и жир для населения

Кого освободят от военных сборов в РФ
В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...Подробнее
В Финляндии чиновники придумали новый способ повысить трудоспособность населения.
В стране могут ввести налог на сахар, соль и жир, чтобы снизить их потребление, так как их считают вредными для здоровья.
Как пишет «Yle», в Финляндии наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств. Также увеличивается число пациентов с ожирением. Все это следствие плохого питания, малоподвижного образа жизни, курения, алкоголя и пристрастия к наркотикам.
«Население старее, и нам необходимо найти способы привлечь к работе как можно больше людей трудоспособного возраста», - отметила генеральный директор финского ведомства здравоохранения и социального развития Маркку Тервахаута.
Поэтому решено начать с мер, нацеленных на то, чтобы сделать питания более здоровым. Введение налога на сахар, соль и жир, полагают финские чиновники, будет способствовать тому, что их будут меньше употреблять.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...Подробнее
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал россиян «собраться в кучу» и аккумулировать свои усилия ради общей цели. В...Подробнее
Лишь благодаря наращиванию бюджетной поддержки или увеличению размера взносов местных жителей удастся своевременно...Подробнее
В Финляндии чиновники придумали новый способ повысить трудоспособность населения. В стране могут ввести налог на сахар,...Подробнее
Первые туристы из России прибыли в Китай спустя три года после закрытия границ. Российские путешественники прибыли в...Подробнее
Российские войска разрушили мост в Черниговской области, используемый украинской ДРГ для проникновения в Брянскую...Подробнее
В Новосибирской области не дали отсрочку отцу троих детей. Мужчина отправился на фронт, когда его жена была беременна...Подробнее
Сегодня, в понедельник, в 3-комнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. Не обошлось...Подробнее
Утечка документов Пентагона в сеть «вряд ли вызвана действиями российских спецслужб, потому что это не имеет смысла»....Подробнее
Одной из популярных стран для отдыха российских граждан является Болгария. Однако, как стало известно Телеграм-каналу...Подробнее
Комментировать