Глава Минобороны Сербии Вучевич опроверг информацию «Reuters» о поставке оружия ВС Украины

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Информационное агентство «Reuters» со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона сообщило о том, что Сербия согласилась поставлять Украине летальное оружие и, вероятно, уже отправила его. Публикация вызвала огромный резонанс в мире. Отреагировал на нее и министр обороны Сербии Милош Вучевич. Он опроверг новости, распространенные «Reuters».
Сербия не направляла оружие Украине, России или любой другой стране, вовлеченной в конфликт, заверил он. Подобные обвинения на Белград обрушиваются уже не раз. И каждый раз их приходится опровергать, отмечает министр.
«Мы отрицали эту неправду более десяти раз, и здесь мы сделаем это снова», — приводит слова Вучевича агентство «Sputnik Сербия».
Глава ведомства предположил, что за данной публикацией скрывается чье-то желание вовлечь Сербию в конфликт между Россией и Украиной.
Сербия не отправляла оружие ни одной из этих стран. Однако Вучевич не исключил, что сербское вооружение могло попасть к ВСУ. Однако за этим стоят не официальные власти страны. Причиной он назвал несоблюдение некоторыми государствами-партнерами двусторонних соглашений.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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