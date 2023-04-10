Канада ввела санкции по отношению к Белоруссии

Канадское политическое руководство ввело санкции по отношению к белорусской экономике. Конкретно же санкции направлены по отношению к банкам государства. В списке банков, по отношению к которым приняты санкции, наиболее крупные кредитно-финансовые учреждения государства. Например, национальный белорусский банк, Белагропромбанк, Белгазпромбанк и другие.

В канадском политическом руководстве объяснили это решение тем, что, по мнению его представителей, действия белорусского государства дестабилизируют международную ситуацию. Также руководитель канадского правительства Джастин Трюдо заявил, что санкции приняты в связи с сотрудничеством Белоруссии с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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