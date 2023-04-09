Военный эксперт Старых объяснил, почему Египет не будет поставлять России оружие

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Газета Washington Post со ссылкой на документ из недавней «утечки» Пентагона сообщила о том, что Египет якобы намеревался произвести 40 тысяч ракет и тайно передать их России, чтобы «избежать проблем с Западом». Распоряжение об изготовлении вооружения для Москвы якобы отдал сам президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси.
Директор АНО ЦПВ «Гвардия» Андрей Старых в достоверность этой информации не верит. Хотя бы потому, что такое производство ракет может быть сопряжено с множеством нюансов технического характера.
По его словам, 40 тысяч ракет - это очень много, даже если речь о простеньких «карандашах», которые идут безо всяких управляемых блоков. По сути, это производственный план оружейного завода на целый год.
Если же имеются в виду высокоточные ракеты, то шансы на реальность данной новости еще ниже. Хотя бы потому, что Египту бы понадобились десятки тысяч микросхем разных видов.
«Учитывая кризис в микроэлектронике, который длится уже третий год и начался задолго до спецоперации, то это задача из серии виртуальных», — отметил он.
Старых добавил, что и доставить ракеты в таких объемах незаметно в Россию не представляется возможным. Понадобится не один конвой судов, передает «Подмосковье сегодня».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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