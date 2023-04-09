Путин и Мирзиеев провели переговоры

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Российский президент Владимир Путин провел переговоры с политическим руководителем Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается в пресс-службе узбекистанского президента. Уточняется, что переговоры были проведены по телефону.
В пресс-службе также обозначили основные вопросы, которые обсуждались. Среди них отдельной темой стали вопросы экономического сотрудничества, конкретные меры для решения задачи увеличения объема торговли между двумя государствами. Далее обсуждались совместные проекты в сфере кооперации. Так же Путин и Мирзиеев, по сообщению пресс-службы узбекистанского президента, обсудили намеченные мероприятия по вопросам расширения сотрудничества.
«Главы Узбекистана и России также рассмотрели график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий» – отмечено в сообщении.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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