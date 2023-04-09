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Первые туристы из России прибыли в Китай спустя три года после закрытия границ. Российские путешественники прибыли в город Суйфэньхэ.
Известно, что китайские пограничники пропускают в страну лишь россиян с визой. На туристическую группу составляется особый список и на каждого человека делается виза. Таким образом, процесс оформления затягивается. Туристам приходится три часа ждать пропуска через границу. Зато тесты на ковид не пригодились.
В настоящее время в Суйфэньхэ не предпринимают никаких ограничений. Отели и магазины открываются выборочно. Шведские столы пока не работают, но открыты магазинчики с товарами стоимостью от 1 до 10 юаней. Проблему россиянам также создали погодные условия: в Суйфуньхэ была метель и холод.
По словам российских туристов, для большей выгоды деньги лучше менять в Китае, так как за 1000 рублей можно получить 80 юаней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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