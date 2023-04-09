«The Washington Post»: Египет планировал тайно произвести и передать России 40 тысяч ракет

Египет в свете последней публикации авторитетного издания рискует навлечь на себя гнев Соединенных Штатов Америки. А возможно, что и лишиться некоторых объемов помощи, которую получал - если изложенные факты найдут подтверждение.

Газета «The Washington Post» сообщила, что официальный Египет планировал тайно изготовить и поставить России 40 000 ракет. Издание разъясняет читателям, что эта страна - союзник Америки на Ближнем Востоке и один из крупнейших получателей помощи США. И вот Египет решил действовать за спиной у Вашингтона.

По версии журналистов, в феврале нынешнего года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился изготовить большую партию ракет и организовать тайные поставки, чтобы «избежать проблем с Западом».

Также прорабатывались поставки артиллерийских снарядов и пороха.

О них даже якобы шла речь в одном из документов из «утечки Пентагона», датированным 17 февраля.

Представитель правительства США на условиях анонимности рассказал журналистам издания, что американцам к настоящему времени ничего неизвестно о выполнении плана по поставкам ракет России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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