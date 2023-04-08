«Global Times»: политический раскол в США мог стать причиной «слива» документов Пентагона

Утечка документов Пентагона в сеть «вряд ли вызвана действиями российских спецслужб, потому что это не имеет смысла». Об этом пишет китайская газета «Global Times» со ссылкой на анонимного местного эксперта по международной безопасности и разведке.

Он пояснил, что если Москва в самом деле раздобыла столь важные документы, вряд ли бы она захотела сделать их достоянием общественности, так как по сути она потеряла свои важнейшие источники и лишилась доступа к секретной информации в будущем.

Анонимный инсайдер газеты подчеркнул, что вопрос о том, кто слил документы в сеть, остается открытым. Однако реакция сторон позволяет предположить, что утечка - следствие разобщенности внутри США.

В частности, у демократов и республиканцев не всегда совпадают взгляды в вопросе поддержки Вашингтоном Киева в его противостоянии с Москвой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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