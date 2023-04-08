Сообщается о разработке новых санкций ЕС

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Издание «Известия» сообщает о разработке политическим руководством европейского союза очередного санкционного пакета по отношению к Российской Федерации, ссылаясь на заявление дипломатического представителя Хорватии Ивана Синчич.
Отмечается, что после принятия десятого пакета санкций в европейском союзе уже начали работать над одиннадцатым пакетом. Синчич в своем заявлении отметил, что учитывая, как раньше разрабатывались санкции, скорее всего, новый пакет будет подготовлен и принят к концу апреля.
«Если принять во внимание прошлую динамику, то он может быть принят к концу апреля», – отметил он.
По этому вопросу также высказался немецкий дипломат в законодательном органе европейского союза Гуннар Бэк. Он заявил, что новые санкции будут иметь цель установить более полный контроль за соблюдением уже введенных ранее санкций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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