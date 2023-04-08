Польский историк Михал Крупа направил письмо для издания «Chronicles», в котором выразил мнение о той ситуации, в которой оказалась Польша в современных международных условиях. Он считает, что вследствие влияние американского политического руководства на официальную Варшаву повысился риск столкновения между Польшей и Российской Федерацией.

Крупа считает, что Российская Федерация достигнет своих целей в противостоянии в украинском кризисе. Он выразил мнение, что далее повышается риск столкновения Польши с Российской Федерацией. Он считает, что необходимо, чтобы в Польше сформировались политические организации, настроенные на урегулирование ситуации путем дипломатических приговоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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