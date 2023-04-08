Кого освободят от военных сборов в РФ
В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...Подробнее
Польский историк Михал Крупа направил письмо для издания «Chronicles», в котором выразил мнение о той ситуации, в которой оказалась Польша в современных международных условиях. Он считает, что вследствие влияние американского политического руководства на официальную Варшаву повысился риск столкновения между Польшей и Российской Федерацией.
Крупа считает, что Российская Федерация достигнет своих целей в противостоянии в украинском кризисе. Он выразил мнение, что далее повышается риск столкновения Польши с Российской Федерацией. Он считает, что необходимо, чтобы в Польше сформировались политические организации, настроенные на урегулирование ситуации путем дипломатических приговоров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В России ежегодно проходят военные сборы, на которые призывают тех, кто отслужил срочную службу. В ходе сборов...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов полностью подстроил под себя законодательную власть, заявил...Подробнее
Россияне в большинстве своем планируют провести майские праздники на территории своей страны. Более 50% граждан...Подробнее
В Брянской области России автомобиль пограничников наехал на мину и подорвался. В результате инцидента есть жертва....Подробнее
Глава российского государства Владимир Путин готов создать антизападный блок с участием Поднебесной и Индии. Журналист...Подробнее
Райнер Браун, являющийся сопредседателем Международного бюро мира, заявил, что пока что мир не достиг пика эскалации,...Подробнее
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с руководителем турецкого...Подробнее
Франция собирается проголосовать за законопроект об эвтаназии, но медицинское сообщество высказалось против него,...Подробнее
Руководитель торгово-промышленной палаты в сфере взаимных связей Венесуэлы и Российской Федерации Роман Фроленко...Подробнее
«Легкое» отношение к артиллерии на фоне наличия ракет «Калибр», «Кинжал» и «Ярс» в ходе СВО военный корреспондент...Подробнее
Комментировать