Журналисты The Hill выразили мнение о переговорах Макрона в Китае

Сегодня, 13:49

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Журналисты The Hill выразили мнение о переговорах Макрона в Китае
Фото из открытых источников

Журналисты американского здания The Hill опубликовали статью, в которой выразили мнение о геополитическом значении официального государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай для проведения переговоров с китайским политическим руководителем Си Цзиньпином. Они считают, что это дипломатическое решение о проведении перегоаоров с Цзиньпином со стороны Макрона демонстрирует определенные противоречия между Европейским союзом и США.

Журналисты полагают, что политическое руководство Франции стремится к расширению сотрудничества с Китаем, тогда как американское политическое руководство, скорее, более заинтересовано в обратном. Журналисты также выразили мнение, что во Франции, наоборот, не привержены позиции США по этой теме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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