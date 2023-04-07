Французы ищут легкой смерти: готовят закон об эвтаназии

Сегодня, 09:14

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Французы ищут легкой смерти: готовят закон об эвтаназии
Фото из открытых источников

Франция собирается проголосовать за законопроект об эвтаназии, но медицинское сообщество высказалось против него, поскольку это противоречит клятве Гиппократа. Законопроект, который легализирует самоубийство с медицинской помощью, анонсировал Эммануэль Макрон.

Подчеркнем, что эвтаназия юридически признана в нескольких европейских странах, включая Швейцарию, Нидерланды, Люксембург, Бельгию и Голландию. Во Франции активная эвтаназия запрещена законом. Однако с 2005 года законодательно признано так называемое право на смерть, которое позволяет неизлечимо больным пациентам отказаться от искусственного жизнеобеспечения. А в 2016 году в стране было разрешено использование глубокой и непрерывной седации для пациентов, которые неизлечимо больны и испытывают сильную боль. 

Известно, что Национальный совет врачей высказался против вовлечения медицинских работников в этот процесс. Для обсуждения законопроекта было составлено новое определение понятия «смерть».  Эрика Осенна и других экспертов попросили уточнить определение таких терминов, как «ассистированное самоубийство», «активная смерть» и «длительная анестезия».

Общественный комитет, состоящий из 184 членов, в основном высказался за активную помощь умирающим, и ожидается, что законопроект о паллиативной помощи будет готов к концу лета. Использование эвтаназии для неизлечимо больных детей не будет разрешено. Правительство также намерено поддерживать всех неизлечимо больных пациентов, включая тех, кто решил умереть, и тех, кто продолжает бороться за жизнь, путем разработки 10-летнего национального плана по обезболиванию и паллиативной помощи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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