Руководитель торгово-промышленной палаты в сфере взаимных связей Венесуэлы и Российской Федерации Роман Фроленко рассказал о том, что реальные связи в области туризма между Москвой и Каракасом станут существенно большими на протяжении 2023 года. Россиянам будет намного выгоднее проводить свой отдых в Венесуэле, чем в Турции.

«Это увеличение оборота будет в нынешнем году чрезвычайно сильным повышением. По подсчетам сотрудников палаты, повышение будет на сотни тысяч тонн и сотни миллионов долларов. Товарооборот между Россией и Венесуэлой может стать в пределах 300 миллионов долларов в месяц, и это без нефти», — заверил Роман Фроленко.

Ранее руководитель МИД Латинской Америки Карлос Фария Тортос рассказал о том, что туризм Венесуэлы и Москвы существенно осложнили санкции, введенные странами Запада. Однако, такая ситуация не стала препятствием во взаимном обмене путешественниками и отдыхающими, поэтому стороны нашли способы продолжения сотрудничества.

Как отметили в МИД России, торговый оборот Кремля и Венесуэлы в 2021 году увеличился практически до 142,7 млн долларов. С начала специальной военной операции на Украине коллективный Запад проводит усиленное санкционное давление против России, с целью ослабления экономики Москвы и изоляции от всего мира. Об этом сообщили корреспонденты новостного онлайн-портала РИА «Новости».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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