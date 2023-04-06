Сообщается о китайских подводных лодках в Южнокитайском море

Издание NTD, приводя сведения военного ведомства США, сообщает, что в Южнокитайском море проводят патрулирование подводные лодки китайской армии. Уточняется, что хотя бы одна из этих лодок имеет на борту ядерную ракету, которая по своим характеристикам достигает территории США. Также издание сообщает, что наибольшее количество китайских подводных лодок располагается вблизи острова Хайнань.

Ранние СМИ сообщали, что китайская армия начала проводить военные учения около острова Тайвань. Китайское военное командование заявило, что проведение маневров намечено сразу в направлении от северного, южного и восточного берегов Тайваня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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