Air & Space Forces: ВВС США пожелали $9 млрд на эксплуатацию F-22 до 2030 года

Американские ВВС пожелали получить свыше 9 млрд долларов с той целью, чтобы до 2030 года удалось сохранить боеспособность парка F-22 Raptor. Речь идет об истребителях 5-го поколения. Соответствующий материал появился на страницах журнала Air & Space Forces, пишет "Лента.ру".

В публикации ресурс ссылается на бюджетные документы. Согласно предоставленной информации, военно-воздушные силы страны намерены получить 4,2 млрд на приобретение самолетов с 2024 по 2028 финансовый год. На закупки же до 2030 года они рассчитывают получить 1,74 млрд долларов. Ко всему прочему, ВВС нужно 3,2 млрд на исследования и разработки. На эксплуатацию указанных истребителей ведомству могут достаться в целом 9,06 млрд.

Отмечается, что ВВС нужны деньги на модернизацию датчиков и на повышение надежности и ремонтопригодности судов - 4,13 млрд и 2,43 млрд соответственно. Также в бюджетных документах нашлось место для расходов на усовершенствование двигателей, малозаметные дополнительные топливные баки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700