Во Франции принято решение по петиции о подразделении полиции

Французский законодательный орган принял решение по поводу петиции, связанной со специальным подразделением полиции государства. Во Франции в ходе протестных митингов против пенсионной реформы происходили столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

После этого на официальном сайте французского законодательного органа была опубликована петиция с предложением расформировать специальное подразделение полиции государства. Эта петиция собрала более 263 тысячи подписей.

Представители французского законодательного органа приняли решение отклонить петицию, то есть не принимать мер в соответствии с ее требованиями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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