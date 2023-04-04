Во Франции принято решение по петиции о подразделении полиции

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Французский законодательный орган принял решение по поводу петиции, связанной со специальным подразделением полиции государства. Во Франции в ходе протестных митингов против пенсионной реформы происходили столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.
После этого на официальном сайте французского законодательного органа была опубликована петиция с предложением расформировать специальное подразделение полиции государства. Эта петиция собрала более 263 тысячи подписей.
Представители французского законодательного органа приняли решение отклонить петицию, то есть не принимать мер в соответствии с ее требованиями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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