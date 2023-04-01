Пакистан собирается закупать нефть из РФ

Сегодня, 07:59

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Пакистан собирается закупать нефть из РФ
Фото из открытых источников

Издание «The Times of India» сообщает, что политическое руководство Пакистана собирается решать вопрос, связанный с поставками нефти в государство через ее закупки из Российской Федерации. 

Уточняется, что сейчас это государство столкнулось с острыми финансами затруднениями. Также уточняется, что первый заказ на импорт нефти из Российской Федерации Пакистан собирается оформить на следующий месяц. Об этом в интервью пакистанской программе новостей сообщил министр по вопросам, связанным с нефтью Мусадик Малик.

Он уточнил, что для транспортировки нефти в Пакистан из Российской Федерации требуется некоторое время и что планируется доставлять ее по морю и океану. 

«Однако потребуется некоторое время, чтобы нефть достигла Пакистана, примерно 26-27 дней», – отметил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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