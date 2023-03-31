В Черногории второй тур выборов президента

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В Черногории проходят президентские выборы. Недавно в государстве завершился первый тур голосования. Сегодня, 2 апреля, в Черногории начался 2 тур выборов президента государства.
Уточняется, что избирательные участки начали свою работу и принимают избирателей с 7 часов утра по местному времени. Также сообщается, что избирательным правом обладают юридически на текущий момент около 542 тысяч граждан государства. Они ожидаются на избирательных участках чтобы проголосовать на президентских выборах.
Также сообщается, что периодически в течении дня журналистам на брифинге представители избирательного комитета будут сообщать сведения о явке избирателей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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