Сообщается о намерении турецкой оппозиции взять кредит в МВФ

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Турецкое издание Aydinlik сообщает о некоторых пунктах экономической программы турецкой политической оппозиции. Сообщается, что в бюджете Турции при проведении расчетов накопился дефицит баланса, который составляет около 49 миллиардов долларов. Центральный банк государства в этих условиях принял решение не брать кредиты и обязал компании-экспортеры конвертировать 40% прибыли в национальную турецкую валюту.
Издание Aydinlik сообщает, что турецкая политическая оппозиция в качестве некоторых из пунктов своей экономической программы выдвигает намерение отменить обязательство компаний-экспортеров конвертировать 40% прибыли в национальную турецкую валюту и взять кредит в Международном валютном фонде.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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