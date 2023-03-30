Эксперты МАГАТЭ оценили ядерную инфраструктуру Казахстана

В пресс-службе казахстанского Министерства по вопросам энергетики сообщили о завершении официального визита экспертов международной организации по вопросам атомной энергетики МАГАТЭ на объекты ядерной инфраструктуры Казахстана.

Еще в 2016 году эксперты организации дали ряд рекомендаций Казахстану по дальнейшему строительству объектов ядерной инфраструктуры в государстве.

Теперь по инициативе представителей политического руководства Казахстана в государство были приглашены эксперты МАГАТЭ для оценки проведенной работы на объектах ядерной инфраструктуры. Отмечается, что тем самым политическое руководство Казахстана хотело продемонстрировать свою заинтересованность в сфере атомной энергетики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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