Популярный курорт решил раздеть туристов РФ «до трусов»

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Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь на местные СМИ.
Курорт в Черногории в городе Будва на адриатическом побережье считается одним из самых популярных и доступных как для европейцев, так и для россиян. Однако местных жителей очень допекают туристы — любители прогуляться по городским улочкам прямо в пляжной одежде — плавках и купальниках. Городские власти пытаются бороться с такой тенденцией, в том числе и штрафами.
На этот раз местной администрацией было решено увеличить сумму штрафов до 1 тысячи евро. Уточняется, что любой турист, появившийся на улицах Старого города Будвы в неподобающем виде — с голым торсом или в купальнике — будет наказан на кругленькую сумму от 200 до 1000 евро (т.е. от 17 до 84 тыс. рублей). Контролировать ситуацию будет поручено патрулям коммунальной полиции.
Таким образом, путешественники, которые не будут утруждать себя соблюдением культурных норм, будут чуть ли не «до трусов» раздеты денежными взысканиями.
Отмечается, что подобные запреты на появление в городе туристов в купальных костюмах ранее вводились и на других курортах балканских стран, в том числе на хорватских Сплит и Дубровник.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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