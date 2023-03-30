Популярный курорт решил раздеть туристов РФ «до трусов»

Сегодня, 16:49

0

Image 16+
Популярный курорт решил раздеть туристов РФ «до трусов»
Фото из открытых источников

Стало известно, как в Черногории будут бороться с туристами в купальниках. Об этом сообщает издание «Турпром», ссылаясь на местные СМИ.

Курорт в Черногории в городе Будва на адриатическом  побережье считается одним из самых популярных и доступных как для европейцев, так и для россиян. Однако местных жителей очень допекают туристы — любители прогуляться по городским улочкам прямо в пляжной одежде — плавках и купальниках. Городские власти пытаются бороться с такой тенденцией, в том числе и штрафами. 

На этот раз местной администрацией было решено увеличить сумму штрафов до 1 тысячи евро. Уточняется, что любой турист, появившийся на улицах Старого города Будвы в неподобающем виде — с голым торсом или в купальнике  — будет наказан на кругленькую сумму от 200 до 1000 евро (т.е. от 17 до 84 тыс. рублей). Контролировать ситуацию будет поручено патрулям коммунальной полиции.

Таким образом, путешественники, которые не будут утруждать себя соблюдением культурных норм, будут чуть ли не «до трусов» раздеты денежными взысканиями.

Отмечается, что подобные запреты на появление в городе туристов в купальных костюмах ранее вводились и на  других курортах балканских стран, в том числе на хорватских Сплит и Дубровник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Популярный курорт решил раздеть туристов РФ «до трусов»

Сегодня, 16:49

Welt am Sonntag: Глава МО ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы при новом американском президенте

Сегодня, 13:59

CNN: Арест экс-президента США Дональда Трампа может состояться 4 апреля 2023 года

Вчера, 20:24

Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

Вчера, 12:29

Белый дом: Индия не является союзником Соединенных Штатов и никогда им не станет

Вчера, 07:59

В МИДе РФ заявили о ситуации с таможенным договором между РФ и Эстонией

30-03-2023, 15:19

Уоллес рассказал о разных позициях политического руководства ЕС и его населения

30-03-2023, 08:54

Госдеп назвал российскую статью о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО опасной риторикой

30-03-2023, 06:49

Байден обратил внимание на поворотный момент в мировой истории в вопросе распространения демократии

29-03-2023, 21:09

Cell Metabolism: регулярное употребление сладкого человеком изменяет восприятие еды мозгом

29-03-2023, 20:04

В школах финского Лаппеенранта впервые за долгое время не собрали ни одну группу для изучения русского языка

29-03-2023, 17:59

В Соединенных Штатах инициировали исследование о связи заболевания раком у солдат-ракетчиков

29-03-2023, 14:09

Hondudiario: Фуэнтес заявил, что Гондурас поправит свое экономическое положение благодаря Китаю

29-03-2023, 12:44

Мацуно сделал заявление о позиции Японии по ДСНВ

29-03-2023, 10:09

Прохватилов заявил, что если КНДР решится принять участие в боях на стороне России, СВО закончится через месяц

28-03-2023, 17:29

Патрушев сделал заявление об американских корпорациях

27-03-2023, 10:39

Китайский дипломат сделала заявление о TikTok

24-03-2023, 13:19

Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота истребителя Су-27, перехватившего дрон MQ-9

23-03-2023, 16:39

Украина отправила Финляндии запрос на передачу ей истребителей F/A-18 Hornet

23-03-2023, 15:39

«Любим Россию и ЧВК Вагнер»: В ЦАР прошли демонстрации в поддержку инструкторов из РФ

23-03-2023, 00:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

43-летний доброволец из Ярославской области не мог получить положенные выплаты

Вчера, 10:39

0

В Ярославской области 43-летний доброволец не может получить выплаты, хотя и находится в зоне боевых действий. Об этом...

Подробнее
«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

«ТурПром»: Грузия решила переманить туристов из России у Турции с помощью All Inclusive

Сегодня, 15:29

0

В Грузии будут вводить систему All Inclusive, чтобы увеличить поток туристов из России. Об этом рассказывают...

Подробнее
СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

СП: Парад Победы-2023 — «Я стреляю в середину марширующих батальонов» России

30-03-2023, 13:39

0

Военный обозреватель Сергей Ищенко на страницах издания «Свободная пресса» высказал свое предположение касательно того,...

Подробнее
«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

«Я не в курсе»: Пригожин ответил на вопрос о задержании американского журналиста за статью о ЧВК «Вагнер»

30-03-2023, 13:02

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос о задержании журналиста американской газеты Wall Street...

Подробнее
Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Политолог отметил результативную работу Пригожина по привлечению новобранцев в ЧВК «Вагнер»

Вчера, 16:11

0

Создание главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мобильных центров набора новобранцев в «оркестр» должно удовлетворить...

Подробнее
Cell Metabolism: регулярное употребление сладкого человеком изменяет восприятие еды мозгом

Cell Metabolism: регулярное употребление сладкого человеком изменяет восприятие еды мозгом

29-03-2023, 20:04

0

Ученые из Германии при содействии американских специалистов установили, как жирные и сладкие продукты сказываются на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

Семья погибшего на СВО уральца Максима Барбашова осталась без выплаты из-за бюрократии

Вчера, 11:29

0

Уже полгода семья Максима Барбашова, погибшего в ходе боев на территории Украины, не может получить средства,...

Подробнее
Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

Иммунолог Крючков рассказал об опасности «синдрома Костомарова» для перенесших коронавирус

Сегодня, 12:29

0

Многие инфицированные коронавирусом имеют проблемы с микроциркуляцией крови, особенно те, у кого болезнь протекает в...

Подробнее
В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается мокрый снег

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается мокрый снег

Вчера, 09:34

0

Синоптик Михаил Леус рассказал о прогнозе метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 31 марта. Об...

Подробнее
Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

Вчера, 12:29

0

В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских...

Подробнее