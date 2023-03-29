Испанские СМИ сообщают о закупках в РФ Испанией сжиженного природного газа

В испанской газете «El Confidencional» сообщается о ситуации с импортом сжиженного природного газа от российских компаний в Испанию. В публикации указывается, что закупки сжиженного природного газа у российских компаний Испанией только увеличиваются. Согласно сведениям компании, работающей в энергетической сфере, Enagas импорт сжиженного природного газа от российских компаний в Испанию за январь и февраль текущего года возрос на 172% по сравнению с январем и февралем 2022 года.

В публикации испанской газеты отмечается, что политическое руководство Испании не располагает юридическими механизмами для давления на испанские компании, чтобы они уменьшили импорт СПГ от российских компаний, поскольку в этой сфере политическое руководство европейского союза не ввело санкции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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