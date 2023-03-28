В МИДе РФ заявили о ситуации с таможенным договором между РФ и Эстонией

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили о ситуации с договором, который был заключен между Российской Федерацией и Эстонией по вопросу о сотрудничестве в сфере таможенных отношений. Этот договор был подписан 8 мая 1999 года. На официальном сайте, где размещается информация об официальных документах опубликовано сообщение Министерства иностранных дел, что этот договор утрачивает свое юридическое значение и что государственные учреждения больше не будут его выполнять.

Этот документ ранее был подписан при выстраивании сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонией в таможенных вопросах между двумя государствами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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