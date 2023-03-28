Представитель законодательного органа европейского союза от Ирландии Мик Уоллес сообщил сведения об отношении к противостоянии с Российской Федерацией со стороны политического руководства ЕС и населения государства этого международного объединения.

Он отметил, что их позиции противоречат друг другу. Уоллес указал, что если представители политических властей государств европейского союза продолжают проводить курс на противостояние с Российской Федерацией, то население этих государств выступает против этого курса.

Для подтверждения своего мнения он привел сведения социологического опроса, проведенного в июне 2022 года советом европейского союза по иностранным делам. По результатам этого опроса оказалось, что около 70% опрошенных выступают за сотрудничество с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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