Уоллес рассказал о разных позициях политического руководства ЕС и его населения

Сегодня, 08:54

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Уоллес рассказал о разных позициях политического руководства ЕС и его населения
Представитель законодательного органа европейского союза от Ирландии Мик Уоллес

Представитель законодательного органа европейского союза от Ирландии Мик Уоллес сообщил сведения об отношении к противостоянии с Российской Федерацией со стороны политического руководства ЕС и населения государства этого международного объединения. 

Он отметил, что их позиции противоречат друг другу. Уоллес указал, что если представители политических властей государств европейского союза продолжают проводить курс на противостояние с Российской Федерацией, то население этих государств выступает против этого курса.

Для подтверждения своего мнения он привел сведения социологического опроса, проведенного в июне 2022 года советом европейского союза по иностранным делам. По результатам этого опроса оказалось, что около 70% опрошенных выступают за сотрудничество с Российской Федерацией.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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