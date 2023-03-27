Cell Metabolism: регулярное употребление сладкого человеком изменяет восприятие еды мозгом

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Ученые из Германии при содействии американских специалистов установили, как жирные и сладкие продукты сказываются на мозге человека. Соответствующую работу провели сотрудники Института исследований метаболизма Макса Планка в Кельне и Йельского университета. Результаты исследования появились на страницах журнала Cell Metabolism, пишет РИА Новости.
По словам ученых, включение таких продуктов в рацион способствует активизации дофаминергической системы мозга. Она отвечает за мотивацию и вознаграждение, что приводит к изменению восприятия еды. Марк Титтгемейер, являющийся руководителем исследования, сообщил, что употребление чипсов и прочих вредных продуктов перестраивает человеческий мозг.
"Благодаря этим изменениям в мозге мы бессознательно всегда будем предпочитать продукты, содержащие много жира и сахара", - сказал специалист.
Ученые набрали две группы людей. Первой из них выдавали обычную еду, а также жирный и сладкий пудинг, второй - десерт меньшей жирности, но такой же по количеству калорий. На протяжении двух месяцев всем этим людям специалисты замеряли активность мозга. За весь этот период первая группа сохранила прежний вес, а также показатели сахара и холестерина в крови. При этом ученые полагают, что новые связи в мозгу не позволят таким людям легко отказаться от сладкого, даже если до исследования такие продукты они не ели.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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