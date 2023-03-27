В школах финского Лаппеенранта впервые за долгое время не собрали ни одну группу для изучения русского языка

Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха туристов России в Зимбабве: «Ехать в полную нищету»
Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...Подробнее
В школах граничащего с Россией финского города Лаппеенранта не организованы факультативные группы по изучению русского языка по причине того, что желающих получать знания недостаточно. По сообщениям СМИ, популярность русского языка во многих городах страны сошла на нет после начала СВО. Известно, что в учебных заведениях факультативный язык учащиеся выбирают самостоятельно с четвертого класса.
Сложившуюся ситуацию в Лаппеенранте можно назвать исключительной, поскольку в течение последних девяти лет русский всегда можно было выбрать в качестве дополнительного предмета. Та же картина складывается и в отношении французского языка. Ни в одной школе не набралось достаточного числа учеников, чтобы сформировалась группа по его изучению.
Но самым популярным оказался испанский язык. Его преподают во всех начальных школах города в качестве факультатива.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Будет ли россиянам интересен отдых в Зимбабве, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан...Подробнее
О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин побывал на передовых позициях «оркестра» в центре Бахмута, где сейчас идут...Подробнее
В заведении KFC на Каменноостровском в Северной столице неизвестный изнасиловал школьницу. В настоящее время...Подробнее
Частичная мобилизация в России была объявлена полгода назад. Многие военнообязанные выехали за рубеж. Согласно закону,...Подробнее
Жуткое черное кольцо появилось в небе над Москвой сегодня - очевидцы засняли его на фото и видео. Некоторые...Подробнее
С 1 апреля в России появится собственная цифровая валюта, предназначенная не для инвестирования. ЦБ РФ запускает...Подробнее
В связи с новым указом, введенным Минэкономразвития, за короткий период времени в России прекратили работу 43...Подробнее
В Московской области нашли упавшим еще один украинский беспилотник. Его обнаружили в Новой Москве неподалеку от...Подробнее
В Мариуполе неизвестные совершили подрыв автомобиля, принадлежащего начальнику городского управления полиции Михаилу...Подробнее
Комментировать