В школах финского Лаппеенранта впервые за долгое время не собрали ни одну группу для изучения русского языка

Сегодня, 17:59

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В школах финского Лаппеенранта впервые за долгое время не собрали ни одну группу для изучения русского языка
Фото из открытых источников

В школах граничащего с Россией финского города Лаппеенранта не организованы факультативные группы по изучению русского языка по причине того, что желающих получать знания недостаточно. По сообщениям СМИ, популярность русского языка во многих городах страны сошла на нет после начала СВО. Известно, что в учебных заведениях  факультативный язык учащиеся выбирают самостоятельно с четвертого класса.

Сложившуюся ситуацию в Лаппеенранте можно назвать исключительной, поскольку в течение последних девяти лет русский всегда можно было выбрать в качестве дополнительного предмета. Та же картина складывается и в отношении  французского языка. Ни в одной школе не набралось достаточного числа учеников, чтобы сформировалась группа по его изучению.

Но самым популярным оказался испанский язык. Его преподают во всех начальных школах города в качестве факультатива.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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