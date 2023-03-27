Мацуно сделал заявление о позиции Японии по ДСНВ

Сегодня, 10:09

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Мацуно сделал заявление о позиции Японии по ДСНВ
Фото из открытых источников

Секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сделал заявление о позиции политического руководства государства по отношению к договору СНВ между США и Российской Федерацией. Он сообщил, что представители японского политического руководства будут продолжать наблюдать за выполнением условий этого соглашения.

Он также выразил свою оценку значения этого договора. По мнению Мацуно этот договор способствует уменьшению количества ядерного оружия у Российской Федерации и США и тем самым способствует демилитаризации в этом отношении. Он также считает, что договор способствует стратегической безопасности в отношениях между Российской Федерацией и США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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