Мацуно сделал заявление о позиции Японии по ДСНВ

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно сделал заявление о позиции политического руководства государства по отношению к договору СНВ между США и Российской Федерацией. Он сообщил, что представители японского политического руководства будут продолжать наблюдать за выполнением условий этого соглашения.
Он также выразил свою оценку значения этого договора. По мнению Мацуно этот договор способствует уменьшению количества ядерного оружия у Российской Федерации и США и тем самым способствует демилитаризации в этом отношении. Он также считает, что договор способствует стратегической безопасности в отношениях между Российской Федерацией и США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
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