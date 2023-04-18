«Это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие»: Пригожин высказался о конфликте в республике

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что хочет мира для народа Судана, в отличие от «ООН и многих других», которые жаждут крови жителей республики. Таким образом бизнесмен отреагировал на вспыхнувший в республике конфликт. Заявление Евгения Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

В своем открытом письмо Пригожин объявил, что ранее был связан с Суданом и общался с первыми лицами этого африканского государства. Помимо прочего предприниматель отметил, что «имеет честь быть кавалером двух суданских орденов». Пригожин также вызвался стать посредником для урегулирования конфликта в Судане.

«ООН и многие другие хотят крови суданцев, а я хочу мира для суданского народа. То, что сейчас происходит в Судане, это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие. Мы обучали их, чтобы они защищали свои границы от врагов», — сказал бизнесмен.

Кроме прочего, Евгений Пригожин сообщил о готовности за свои деньги направить в республику самолеты с лекарствами и всем необходимым для суданского населения. Он отметил, что готов отправить помощь для «солдат, которые сейчас оказались с той и другой стороны, а еще недавно были нашими общими братьями».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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