Военкор Александр Сладков сегодня сообщил о готовности Северной Кореи принять участие в специальной военной операции на стороне России. Он недавно общался с руководителем организации ветеранов Корейской войны и тот заверил его, что 50 тысяч бойцов спецназа готовы хоть сейчас отправиться на территорию Украины. Впрочем, подчеркнул Сладков, решать, получит ли Россия такую подмогу, будет Китай - важный стратегический партнер Вьетнама.

На новости от военкора отреагировал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Он выразил уверенность в том, что если Северная Корея направит своих военных в зону спецоперации, она может закончиться очень быстро. Особенно, если кроме солдат КНДР поможет и реактивной артиллерией.

«Если добавить сюда еще и сверхдальнобойные северокорейские системы залпового огня KN-09 и KN-25, способные наносить удары на 200 и 400 км, то победа будет достигнута в течение месяца. Полностью вся Украина будет занята союзными войсками России и Северной Кореи», — заверил Прохватилов в комментарии изданию «Силовой блок» .

Аналитик еще раз подчеркнул, что это будет серьезная подмога российской армии, поскольку северокорейские военные подготовлены на самом высоком уровне.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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