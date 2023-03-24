Патрушев сделал заявление об американских корпорациях

Секретарь совета безопасности Российской Федерации в интервью для издания «Российская газета» выразил мнение о влиянии американских корпораций на внешнюю политику государства. Он считает, что принципы рыночной экономики с конкуренцией между компаниями в США только декларируются, но на деле экономика контролируется несколькими крупными корпорациями, которые делят рынок между собой и периодически конкурируют.

Патрушев считает, что руководство этих корпораций стремится продолжать получать большие денежные прибыли за счет контрактов с компаниями других государств, поэтому они оказывают большое давление на политическое руководство США в вопросах внешней политики.

«Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют», – заявил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700