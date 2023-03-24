Китайский дипломат сделала заявление о TikTok

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сделала заявление по поводу давления, которое оказывают американские политические власти на компанию, которая юридически владеет приложением TikTok. Она заявила, что со стороны США не были представлены доказательства их мнения, что это приложение при использовании в американском государстве, представляет угрозу тем, что передает информацию об американцах китайскому политическому руководству.
Нин подчеркнула, что по законам Китая государство не требует от честных компаний передавать им какую-либо информацию, в том числе и о людях, которые используют приложение TikTok.
«Оно никогда не требовало и не будет требовать от компаний или частных лиц собирать или предоставлять для китайского правительства данные и информацию, находящиеся в пределах других государств», – отметила она.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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