Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота истребителя Су-27, перехватившего дрон MQ-9

В Вашингтоне сочли нелепым и оскорбительным награждение пилота российского Су-27, совершившего определенный маневр при перехвате американского беспилотника MQ-9 Reaper, орденом Мужества. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прямо заявил об этом в ходе недавно состоявшегося брифинга. Самого пилота он назвал «идиотом», передает «Лайф».

«Я не знаю другой армии в мире, другой военно-воздушной силы, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в дрон. Понятия не имею, почему они дали награду за храбрость тому, кто в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску. В лучшем случае он просто идиот», — высказался Кирби.

Инцидент, напомним, имел место 14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем. Там работал американский беспилотник. На перехват прилетели два Су-27. Один из них выполнил опасный маневр, в результате которого дрон потерял управление и упал в море.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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