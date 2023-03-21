Украина отправила Финляндии запрос на передачу ей истребителей F/A-18 Hornet

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Финляндия получила запрос от Украины на передачу ей истребителей F/A-18 Hornet. Обсуждать вопрос поставок планируется в рамках трехсторонних переговоров, с привлечением Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
Обозреватели подчеркивают, что речь идет о трехстороннем обсуждении вопроса по причине того, что истребители F/A-18 Hornet являются американскими, производятся компанией из США.
Финляндия на текущий момент имеет на вооружении 62 таких боевых самолета, однако страна намерена заменить их в ближайшей перспективе более современными.
Финскому изданию в канцелярии президента страны пояснили, что пока контактов между Финляндией, Украиной и США по вопросу передачи истребителей Hornet еще не было.
F/A-18 Hornet заинтересовал Украину потому, что он сочетает в себе функции истребителя-бомбардировщика и штурмовика. Был разработан в 70-ых годах минувшего столетия. Сейчас это основной боевой самолет Военно-морских сил США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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