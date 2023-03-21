Журналисты The Times выразили мнение об отношении западных государств к визиту Цзиньпина в РФ

Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян
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В издании The Times опубликована статья, авторы которой обратились к теме отношения со стороны западных государств к переговорам между российским президентом Владимиром Путиным и китайским политическим руководителем Си Цзиньпином. Официальный визит Цзиньпина в Российскую Федерацию состоялся с 20 по 22 марта.
Журналисты полагают, что западные государства опасаются снижения своего влияния в государствах южной и юго-восточной Азии вследствие расширения сотрудничества между Российской Федерацией и Китаем. Авторы публикации также выразили мнение, что в ходе переговоров между Путиным и Цзиньпином произошло дальнейшее укрепление сотруднических отношений между РФ и Китаем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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