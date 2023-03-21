«ТурПром»: Туристы из России сняли жилье в Турции и сообщили о подводных камнях при аренде

Вследствие того, что спрос на длительный съём турецких квартир российскими туристами существенно вырос, стоимость жилья в Турции очень сильно повысилась. В настоящее время за более-менее доступными предложениями отдыхающие и путешественники из РФ выстраиваются в длинную очередь. Следует отметить, что не все варианты подходят россиянам.

По рассказам российских туристов, как правило, арендное жильё в Турции подыскивают двумя способами: либо посредством агента, или самостоятельно, пользуясь порталом sahibinden. Бывалые арендаторы дают совет, как легче и проще перейти для общения в мессенджеры. В таких случаях ответ придёт намного быстрее. Общаясь с арендодателями, следует указать о том, что их жильё будут снимать иностранцы. Поэтому владельцев следует информировать о необходимости вида на жительство, если он необходим. Об этом сегодня написали корреспонденты новостного онлайн-издания «Турпром».

Также необходимо указать сроки аренды и обсудить все платежи, в том числе важным моментом является отопление. Россияне уверяют, что газ стоит дороже. Однако, в случае наличия в квартире газа, необходимо смотреть, открыта ли на него подписка, как на воду и электричество. Понять это можно по фразе abonelik acik. Если подписки нет, то открытие стоит 2,5 тыс. лир. При этом без ВНЖ владелец квартиры деньги вам не вернет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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