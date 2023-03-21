Жителя Германии оштрафовали на €1,5 тысячи за футболку с буквой Z

Саудовская Аравия намерена заменить Египет для россиян
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49-летнего жителя Германии оштрафовали на крупную сумму из-за футболки, на которой нанесен символ Z. Как пишет издание Frankfurter Allgemeine, мужчина, работающий электриком, надел майку, которую ему подарил российский друг. Он сделал это в ответ на флаг Украины, который его работодатель повесил в офисе. За этот жест немец должен выплатить 1500 евро. Эти деньги пойдут в фонд, который занимается поддержкой Украины.
«По словам мужчины, он не осознавал, что совершил преступление», — отмечает издание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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