Жителя Германии оштрафовали на €1,5 тысячи за футболку с буквой Z

49-летнего жителя Германии оштрафовали на крупную сумму из-за футболки, на которой нанесен символ Z. Как пишет издание Frankfurter Allgemeine, мужчина, работающий электриком, надел майку, которую ему подарил российский друг. Он сделал это в ответ на флаг Украины, который его работодатель повесил в офисе. За этот жест немец должен выплатить 1500 евро. Эти деньги пойдут в фонд, который занимается поддержкой Украины.

«По словам мужчины, он не осознавал, что совершил преступление», — отмечает издание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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